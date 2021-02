INDISCREZIONI DI FV BARRECA, ECCO PERCHÉ NON È STATO CONVOCATO Antonio Barreca non è stato convocato ma non c'è nessuna scelta tecnica dietro l'esclusione dai 23, visto il ritorno dal Sudamerica di Maxi Olivera e dunque più giocatori utilizzabili sulla fascia sinistra. Il terzino infatti non sta bene da... Antonio Barreca non è stato convocato ma non c'è nessuna scelta tecnica dietro l'esclusione dai 23, visto il ritorno dal Sudamerica di Maxi Olivera e dunque più giocatori utilizzabili sulla fascia sinistra. Il terzino infatti non sta bene da... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA ODIERNO IN CASA VIOLA Allenamento di rifinitura per la Fiorentina, che dopo aver passato la notte in ritiro a Villa Olmi questa mattina alle ore 11 tornerà a lavorare al centro sportivo "Astori" per limare gli ultimi dettagli in vista della partita di questa sera allo stadio... Allenamento di rifinitura per la Fiorentina, che dopo aver passato la notte in ritiro a Villa Olmi questa mattina alle ore 11 tornerà a lavorare al centro sportivo "Astori" per limare gli ultimi dettagli in vista della partita di questa sera allo stadio... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi