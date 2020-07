INDISCREZIONI DI FV FEMMINILE, ELENA LANDI NUOVA TEAM MANAGER? Tra le novità della squadra femminile, che intanto sta ufficializzando tutti i rinnovi in attesa di presentare le nuove giocatrici della rosa e sta organizzando il lavoro in vista della prossima stagione, c'è quello di una nuova team manager, dopo... Tra le novità della squadra femminile, che intanto sta ufficializzando tutti i rinnovi in attesa di presentare le nuove giocatrici della rosa e sta organizzando il lavoro in vista della prossima stagione, c'è quello di una nuova team manager, dopo... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA ODIERNO IN CASA VIOLA Rifinitura in programma questo pomeriggio alle ore 18:30 per la Fiorentina, che domani sera alle 19:30 allo stadio Franchi affronterà l'Hellas Verona che nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato per 2-2 contro l'Inter. Squalificato Duncan (ma... Rifinitura in programma questo pomeriggio alle ore 18:30 per la Fiorentina, che domani sera alle 19:30 allo stadio Franchi affronterà l'Hellas Verona che nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato per 2-2 contro l'Inter. Squalificato Duncan (ma... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi