Squadra libera fino a lunedì pomeriggio in casa Fiorentina: i viola, dopo il successo in amichevole di ieri contro la Pistoiese, riposeranno per due giorni e mezzo prima di tornare a lavorare il 14 ottobre, quando la squadra di Montella inizierà a preparare sul serio la partita del 21 al Rigamonti contro il Brescia.