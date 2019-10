FIORENTINA, Il programma odierno in casa viola

Allenamento pomeridiano per la Fiorentina, che oggi nel corso della seduta in programma alle 14:30 al centro sportivo "Astori" continuerà nella preparazione del match di domenica all'ora di pranzo contro l'Udinese. Da capire se Montella vorrà utilizzare per la quinta partita consecutiva lo stesso undici delle ultime sfide oppure varierà qualcosa rispetto al 3-5-2 che ha ottenuto 8 punti nelle ultime uscite.