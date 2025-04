Fiorentina, il programma di oggi: viola subito in campo in vista del Cagliari

vedi letture

Staccato il pass per le semifinali di Conference League, che i viola giocheranno contro il Betis Siviglia giovedì 1 maggio e giovedì 8 maggio, la Fiorentina è pronta a rituffarsi nel campionato. Lunedì, per pasquetta, alle 15:00 i gigliati infatti sfideranno il Cagliari in trasferta alla Unipol Domus Arena. Proprio in vista del match contro i sardi Ranieri e compagni già oggi, per la precisione questo pomeriggio alle ore 15:00, saranno in campo al Viola Park agli ordini di Raffaele Palladino.