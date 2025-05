Fiorentina, il programma di oggi: segui la conferenza di Pradè, Ferrari e Commisso alle 18!

La Fiorentina ha reso ieri che nella giornata di oggi, martedì 27 di maggio, i dirigenti viola hanno programmato la conferenza di fine stagione come già accaduto nella passata stagione quando intervenne Daniele Pradè, presentando a sorpresa anche l'allenatore Raffaele Palladino. Saranno presenti, oltre al direttore sportivo, anche il direttore generale Alessandro Ferrari e in collegamento dagli Stati Uniti, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Come sempre potrete seguire l'evento in diretta su Radio FirenzeViola oltre che la diretta testuale su FirenzeViola.it.