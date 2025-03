Fiorentina, il programma di oggi: rifinitura in tarda mattinata. Poi la conferenza

Allenamento di rifinitura, per la Fiorentina al Viola Park. La squadra di Raffaele Palladino scenderà in campo alle 11:30, con il primo quarto d'ora della seduta che, come di consueto per le gare europee, sarà aperto alla stampa. Nel pomeriggio, più precisamente alle 15:00, sarà la volta della conferenza stampa del tecnico con un calciatore.