Fiorentina, il programma di oggi: inizia la preparazione per il Parma

Archiviato il sofferto successo per 2-1 sul campo del Celje in Conference League, la Fiorentina tornerà a concentrarsi sul campionato. Lo farà da questo pomeriggio (ore 15:00), quando la squadra si ritroverà al Viola Park per una seduta di allenamento agli ordini di Raffaele Palladino. Il match da preparare è quello, valevole per la 32° giornata di Serie A, contro il Parma in programma domenica alle 15:00 allo stadio Artemio Franchi.