Fiorentina, il programma di oggi in vista della partita contro il Napoli

Giornata di vigilia oggi per la Fiorentina che domani alle ore 15 è attesa allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida di campionato contro il Napoli. La squadra agli ordini di Raffaele Palladino si ritroverà oggi in tarda mattinata al Viola Park per la rifinitura in vista di domani, poi in serata è prevista la partenza per il capoluogo campano che vedrà di scena i viola nella 29esima giornata di Serie A.