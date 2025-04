Fiorentina, il programma di oggi in preparazione del Milan: alle 15:30 la conferenza di Palladino

A due giorni dal match di San Siro contro il Milan, in programma sabato 5 aprile alle 20:45, la Fiorentina continua il suo percorso di avvicinamento alla sfida di campionato contro i rossoneri. Ranieri e compagni scenderanno in campo agli ordini di Raffaele Palladino in tarda mattinata, verso le 11:00, al Viola Park. Alle 15:30 invece è prevista, come ogni antivigilia di Serie A, la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il MIlan da parte del tecnico campano.