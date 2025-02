Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento di scarico

La Fiorentina riparte dopo la grande vittoria contro l'Inter iniziando oggi la preparazione alla sfida di nuovo contro i nerazzurri lunedì a Milano. Tante le situazioni da valutare per Palladino e per il suo staff, dalle condizioni degli acciaccati Adli e Gudmundsson a quelle dei nuovi arrivati. Zaniolo ma non solo: si lavora per essere al massimo lunedì sera a San Siro.

Allenamento pomeridiano oggi per la Fiorentina al Viola Park, con chi ha giocato ieri che avrà semplice lavoro di scarico e gli altri che faranno una seduta normale. Alle 15.15 invece sarà il turno della presentazione in conferenza stampa di Nicolò Zaniolo, tornato a Firenze dopo tanto girovagare.