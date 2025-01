Giornata di vigilia per la Fiorentina che domani sera allo stadio Olimpico di Roma affronterà la Lazio in un match valevole per la 22° giornata di campionato. Ieri ha parlato alla stampa Raffaele Palladino mentre oggi Ranieri e compagni svolgeranno l'ultimo allenamento al Viola Park prima della trasferta contro i biancocelesti.