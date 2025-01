FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

Nel bel mezzo del mercato, la Fiorentina continua a lavorare sodo al Viola Park con l'obiettivo di mettersi alle spalle questo periodo buio e tornare alla vittoria, a maggior ragione dopo il nefasto ko di Monza lo scorso lunedì. Domenica al Franchi arriva il Torino e non sarà una sfida affatto semplice, che Palladino (nel pomeriggio in conferenza stampa alle ore 16 per presentare la gara) e la sua squadra continueranno a preparare oggi al centro sportivo nella consueta seduta d'allenamento, in programma alle 12.