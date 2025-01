FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Fiorentina di nuovo in campo per preparare il delicatissimo incrocio di domenica (ore 12.30) col Torino: una gara da non sbagliare per Palladino e i suoi, reduci da un punto nelle ultime cinque di campionato. Seduta d'allenamento prevista stamani: osservato speciale Danilo Cataldi, ancora non al meglio dopo il problema al retto femorale. Per tutti gli aggiornamenti sull'allenamento e non solo segui FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.