© foto di Claudio Giovannini

È giornata di vigilia in casa Fiorentina, impegnata domani sera alle 20:45 all’U-Power Stadium contro il Monza, fanalino di coda del nostro campionato. La gara aprirà il girone di ritorno dei viola e vedrà il ritorno in Brianza di Palladino e Colpani. Stamani allenamento di rifinitura prima del match al Viola Park e poi la partenza per Monza nel pomeriggio.