FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È iniziato l'anno nuovo e per la Fiorentina il primo impegno ufficiale è subito un big match. Sabato pomeriggio al Franchi arriva il Napoli per un vero e proprio scontro d'alta quota, che la squadra di Palladino ha iniziato a preparare già ieri con l'allenamento a porte aperte svolto allo stadio. Oggi invece, la seduta d'allenamento è in programma alle 14:30 al Viola Park.