Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli, la Fiorentina continua il suo percorso di avvicinamento alla sfida di domenica, fischio d'inizio alle ore 12:30, contro il Cagliari. Biraghi e compagni infatti anche oggi scenderanno in campo al Viola Park agli ordini di Raffaele Palladino con l'obiettivo di dare continuità alle sette vittorie consecutive in campionato.