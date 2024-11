La Fiorentina si allena per la rifinitura in vista dell'Inter, partita in programma domani sera all'Artemio Franchi di Firenze ore 18. Allenamento mattutino per la squadra di Palladino che dovrà sicuramente fare a meno di Richardson ma spera di poter riaccogliere almeno Albert Gudmundsson, per cui il provino di oggi sarà decisivo.