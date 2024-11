FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo il successo di ieri al Franchi per 3-1 contro l'Hellas Verona, la Fiorentina di Palladino vola al secondo posto in classifica a un solo punto di distanza dal Napoli capolista. Dopo la vittoria e vista la pausa legata agli impegni con le Nazionali, oggi al Viola Park non ci saranno sessioni di allenamento. I convocati viola con le proprie Nazionali hanno già raggiunto il ritiro. Un occhio speciale su Comuzzo (alla sua prima convocazione in Nazionale maggiore) e Kean, impegnati nelle gare di Nations League contro Belgio e Francia.