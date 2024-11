FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

Dopo aver metabolizzato la seconda sconfitta stagionale, la squadra di Palladino si prepara ad affrontare l’ultimo impegno di una serie intensa di sette partite che l’ha vista impegnata a partire da metà ottobre. Rientrati in mattinata dalla trasferta in Cipro, i giocatori della squadra gigliata inizieranno oggi a concentrarsi sul match contro il Verona, una partita chiave per consolidare il terzo posto in campionato. Un buon risultato sarebbe cruciale prima della pausa per le nazionali, che vedrà solo alcuni giocatori, come Gosens e Richardson, partire per rispondere alla convocazione delle proprie selezioni, mentre gli altri potranno godere di un periodo di riposo.