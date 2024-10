FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Giornata di vigilia oggi in casa Fiorentina. Domani alle 18:45 infatti i gigliati affronteranno il San Gallo in un match valido per la seconda giornata della fase a girone unico della Conference League. Biraghi e compagni scenderanno in campo al Viola Park per l'allenamento di rifinitura alle ore 11:00, mentre successivamente, alle ore 16:00, ci sarà la partenza per la Svizzera. Alle ore 18:45, infine, presso la sala stampa del Kybunpark di San Gallo, si terrà la conferenza stampa di Mister Palladino e di un calciatore della Fiorentina.