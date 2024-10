FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la giornata libera di ieri, riprendono gli allenamenti in casa viola. La squadra si allenerà oggi al Viola Park di Bagno a Ripoli per preparare al meglio l'esordio in Conference League al Franchi contro i gallesi del The New Saints, match in programma giovedì 3 ottobre alle ore 21.