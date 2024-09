FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Meno tre a Empoli-Fiorentina. Il derby dell'Arno si avvicina e al Viola Park continua la preparazione dei ragazzi di Palladino: la seduta odierna è in programma alle 10.30 del mattino, con lavoro sul campo e alcuni dubbi per il tecnico viola. Due riguardano le condizioni di Marin Pongracic e Rolando Mandragora, che non hanno partecipato all'allenamento di ieri per alcuni problemi fisici (qui i dettagli). Aggiornamenti in giornata su Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it!