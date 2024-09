FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi è il giorno di Fiorentina-Lazio. Reduce dalla sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta la Fiorentina torna in campo in Serie A. Al Franchi i viola, in un match valido per la quinta giornata di campionato, sfideranno la formazione biancoceleste per provare ad ottenere la prima vittoria stagionale. Fischio d'inizio alle ore 12:30. Il match sarà visibile su DAZN. Radio FirenzeViola per seguire la radio croanca della gara mentre sul sito FirenzeViola.it potrete seguire la diretta testuale della partita.