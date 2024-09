FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La squadra di Raffaele Palladino tornerà oggi pomeriggio ad allenarsi al Viola Park in vista della gara di domenica prossima alle 12:30 contro la Lazio. Per i viola tutti disponibili e si punta alla prima convocazione per Albert Gudmundsson. Ma stasera al Viola Park ci sarà un match importante per la squadra femminile: alle 20 le ragazze di De La Fuente scenderanno in campo contro il Wolfsburg. Sarà la prima delle due gare dove la Fiorentina Women si giocherà contro le tedesche l'accesso alla prossima Champions League.