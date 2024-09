FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

© foto di Claudio Giovannini

Altra giornata libera concessa da Palladino ai suoi dopo le due avute nel weekend appena trascorso. La squadra tornerà ad allenarsi al Viola park soltanto nella giornata di domani, per iniziare a preparare la trasferta al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta in programma domenica 15 alle ore 15:00. Pongracic sarà il primo dei nazionali a tornare e sarà a disposizione già domani. L'ultimo sarà invece Kouamé che non farà il suo ritorno a Firenze prima di giovedì.