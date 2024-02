NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina svolgerà oggi la sua rifinitura in vista della Lazio domani sera al Franchi. La squadra di Italiano è attesa stamani verso le ore 11 al Viola Parrk per l'ultimo allenamento prima della partita, nel quale presumibilmente Italiano... La Fiorentina svolgerà oggi la sua rifinitura in vista della Lazio domani sera al Franchi. La squadra di Italiano è attesa stamani verso le ore 11 al Viola Parrk per l'ultimo allenamento prima della partita, nel quale presumibilmente Italiano... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 febbraio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi