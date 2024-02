Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Vincenzo Italiano, la Fiorentina torna ad allenarsi oggi alle 12:30 al Viola Park. Questa mattina infatti per Biraghi e compagni è prevista una seduta di rifinitura in vista della gara, valida per la 24° giornata di Serie A, di domani alle 12:30 contro il Frosinone allo stadio Artemio Franchi.