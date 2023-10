FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviato il largo successo sul Cukaricki, la Fiorentina torna subito al lavoro per la prossima sfida, già alle porte. I viola affronteranno la Lazio lunedì sera all'Olimpico, e oggi scenderanno in campo per la consueta seduta d'allenamento al Viola Park, alle ore 15.