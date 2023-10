FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PER BIRAGHI BOTTA PRESA CON L'ITALIA: IL PUNTO Dalla lista dei convocati per la partita contro l'Empoli è assente il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi. Come raccolto da Firenzeviola.it, l'assenza del terzino è dovuta ad un colpo preso nell'ultima rifinitura con l'Italia qualche... Dalla lista dei convocati per la partita contro l'Empoli è assente il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi. Come raccolto da Firenzeviola.it, l'assenza del terzino è dovuta ad un colpo preso nell'ultima rifinitura con l'Italia qualche... NOTIZIE DI FV TOTOFORMAZIONE, GIOCANO I MIGLIORI. DUE BALLOTTAGGI Stasera c'è Fiorentina-Empoli e sui quotidiani sportivi e locali tiene banco il consueto toto-formazione. Dall'indicazione che arriva dalle varie testate Vincenzo Italiano dovrebbe scegliere i fedelissimi e quindi spazio a Nico Gonzalez e Bonaventura... Stasera c'è Fiorentina-Empoli e sui quotidiani sportivi e locali tiene banco il consueto toto-formazione. Dall'indicazione che arriva dalle varie testate Vincenzo Italiano dovrebbe scegliere i fedelissimi e quindi spazio a Nico Gonzalez e Bonaventura... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 ottobre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi