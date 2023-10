FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Mancano solamente due giorni alla partita contro l'Empoli e Vincenzo Italiano la vuole preparare al meglio. Se la Fiorentina dovesse uscire con i tre punti, infatti, sarebbe una partenza da record per la Viola, dato che attualmente si trova quarta in classifica a quota 17 punti dopo nove giornate. Una partita per continuare la striscia positiva e per poter ancora sognare in grande. Una partita da non perdere. Il tecnico e la squadra lo sanno bene e, tranne i vari assenti a causa delle Nazionali, saranno tutti in campo per la seduta d'allenamento mattutina alle ore 11.00, la quale si svolgerà a porte chiuse.