FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Nel giorno che segue il pari contro l'Hellas Verona la Fiorentina gode di un riposo concesso da Vincenzo Italiano. La squadra tornerà domani in campo per preparare il match di domenica contro il Bologna, ma la giornata di oggi è comunque importante per il mondo viola: oggi infatti si terrà a Palazzo Vecchio la presentazione del progetto vincitore del bando per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi, un passaggio cruciale per il club. Per seguire l'evento e sapere di più sulle novità del mondo viola, continua a seguirci su FirenzeViola.it.