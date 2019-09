La Fiorentina non si ferma. All'indomani della dispendiosa sfida di campionato contro la Juventus, i viola svolgeranno alle ore 10:00 un allenamento defaticante al centro sportivo "Davide Astori. Non solo, alle ore 15:00 sarà in campo la Fiorentina Women's per partita contro la Florentia, mentre alle 17:00 sarà la volta della Fiorentina Primavera al cospetto del Bologna.