La Fiorentina oggi si riposa e non si allena. Riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani, per preparare l'ultima trasferta della stagione a Parma. Occhio oggi però alle partite di Serie A e in particolare a cosa succederà a Genova: in caso di non-vittoria dell'Empoli la Fiorentina sarebbe aritmeticamente salva.