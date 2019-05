Siamo giunti al match-day. Questa sera, dentro le mura dell'Artemio Franchi, andrà in scena Fiorentina-Milan il cui fischio d'inizio è previsto per le ore 20:30. La partita, in onda su DAZN, potrà come di consueto essere seguita dai tifosi anche attraverso la diretta testuale, gli aggiornamenti e le interviste pre e post gara sulle pagine di FirenzeViola.it.