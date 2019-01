E' il giorno di Fiorentina-Roma. Dalle 18.15 allo stadio Artemio Franchi andrà in scena la sfida tra le due compagini per un posto in semifinale di Coppa Italia. FirenzeViola.it racconterà come sempre tutte le emozioni della giornata e della sfida, partendo dal pre-partita per arrivare fino al post.