FIORENTINA, Il programma di oggi in casa gigliata

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina torna subito in campo all'indomani della vittoria in extremis trovata contro il Cagliari. Inizia ufficialmente l'operazione Olympiacos: la finale di Conference League ad Atene è sempre più vicina. L'allenamento di oggi è previsto per il pomeriggio, quando la squadra di Italiano scenderà in campo al Viola Park per una seduta di scarico.