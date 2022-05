FIORENTINA, Il programma di oggi in casa gigliata

Siamo arrivati al penultimo match-day della stagione della Fiorentina. Alle 18:30, contro la Sampdoria, i viola si giocheranno il primo match point per il ritorno in Europa dopo cinque anni. La partita sarà trasmessa in streaming su Dazn e, come di consueto, raccontata su FirenzeViola.it con diretta testuale, interviste e aggiornamenti pre e post gara.