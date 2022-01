INDISCREZIONI DI FV BENASSI, A EMPOLI IN PRESTITO: ECCO LA FORMULA Ulteriori dettagli sul passaggio, ormai imminente (l'affare dovrebbe infatti trovare la sua conclusione nel fine settimana) del centrocampista Marco Benassi all'Empoli. Il classe '94 lascerà la Fiorentina per trasferirsi al club di Fabrizio Corsi a... Ulteriori dettagli sul passaggio, ormai imminente (l'affare dovrebbe infatti trovare la sua conclusione nel fine settimana) del centrocampista Marco Benassi all'Empoli. Il classe '94 lascerà la Fiorentina per trasferirsi al club di Fabrizio Corsi a... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA La Fiorentina torna in campo anche oggi durante la settimana di sosta. La squadra viola, come sempre agli ordini di mister Vincenzo Italiano, si ritroverà in tarda mattinata al centro sportivo “Davide Astori” per sostenere una seduta di allenamento in... La Fiorentina torna in campo anche oggi durante la settimana di sosta. La squadra viola, come sempre agli ordini di mister Vincenzo Italiano, si ritroverà in tarda mattinata al centro sportivo “Davide Astori” per sostenere una seduta di allenamento in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi