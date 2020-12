Con la positività di Cesare Prandelli al Covid, la squadra è entrata in bolla e potrà uscirne solo recarsi agli allenamenti e alle partite. In vista della gara di lunedì contro il Genoa, è in programma questa mattina una seduta per i giocatori viola alle ore 10:30. A guidare il gruppo sarà il vice di Prandelli, ossia Gabriele Pin.