FIORENTINA-GENOA 0-0, Rivivi il LIVE di FV!

Con la partita finisce anche la stagione della Fiorentina e la nostra diretta testuale. Vi rimandiamo alle nostre pagine per tutte le notizie del post-partita

90' +4' - Finisce qua! Fiorentina e Genoa si salvano e soprattutto i rossoblu possono festeggiare. I viola escono invece tra i fischi

90' +3' - A Milano è finita: l'Inter realizza ad un minuto dal termine il 3-1 e salva quasi ufficialmente sia Genoa che Fiorentina

90' - +2' - Mentre a Milano sta succedendo di tutto, al Franchi le squadre continuano ad aspettare solo il fischio finale per poter mettere fine a questa stagione con la salvezza

90' - Assegnati 4 minuti di recupero

90' - Cambio nella Fiorentina: esce Veretout tra i fischi, entra Dabo

86' - Cambio nel Genoa: esce Bessa, entra Rolon. Si copre tantissimo Prandelli

85' - Fallo fischiato in favore del Genoa dopo un calcio di Milenkovic a Criscito

84' - Cambio nel Genoa: esce Pandev, entra Gunter

83' - Giallo per Bessa che stende Muriel dopo che il colombiano l'aveva saltato con una bella giocata

82' - Altra notizia importantissima da Milano: l'Inter è tornata in vantaggio con Nainggolan

81' - Giallo per Radovanovic, entrato male su Chiesa

80' - Cambio nel Genoa: esce Pedro Pereira, entra Sanabria

79' - Chiesa! Forse l'occasione migliore del match. Azione fantastica di Muriel che ne salta due e poi serve il 25 in area. Controllo e tiro col sinistro da pochi metri: Radu c'è e blocca a terra

78' - Azione di Chiesa sulla destra, fermato però ancora una volta da un ottimo Biraschi per il Genoa

76' - Dopo venti minuti di nulla la partita si appresta dunque ad infiammarsi. Il Genoa ha bisogno di una vittoria per salvarsi

75' - Brutta notizia da San Siro, in particolare per il Genoa: l'Empoli ha pareggiato con un gol di Traorè

73' - Altro colpo per un viola, questa volta per Veretout a centrocampo. Resta a terra anche il francese

72' - Rientra in campo Biraghi dopo il gol subito. Sul campo però il gioco continua a latitare

70' - Serie di scontri tra i giocatori in campo. Prima restano a terra Pezzella e Miguel Veloso in area genoana, poi nella trequarti difensiva viola Biraghi salta su Kouamè cadendo veramente male sulla schiena: resta a terra dolorante il terzino

68' - Finalmente un'emozione. Azione offensiva di Veretout che serve Chiesa sulla sinistra: il cross del 25 viene deviato e per poco non si infila alle spalle di Radu

67' - E' quasi incredibile come non sia successo assolutamente nulla in campo da oltre 10 minuti. La Fiorentina fa girare palla in difesa e il pubblico comincia con qualche fischio

64' - Biraghi si allaccia con Pedro Pereira e lo ferma sulla sinistra viola. E' questa la notizia più importante degli ultimi minuti...

63' - In campo Fiorentina e Genoa continuano a camminare, con il solo Muriel a voler creare qualcosa

60' - Ad un passo dal 2-0 l'Inter con Dragowski che para un rigore ad Icardi. Anche al Franchi sembrano essere solo da Milano le notizie che interessano

57' - Dopo che è stato il Genoa ad avere il pallone per qualche minuto, ora è il momento della Fiorentina con il pallone tra i piedi. Le squadre continuano a camminare

55' - I ritmi adesso si sono a dir poco abbassati. Evidentemente la notizia del gol dell'Inter dev'essere arrivata anche ai giocatori, che stanno praticamente camminando in campo

52' - Fallo fischiato a Muriel al limite dell'area, altrimenti sarebbe stato rigore per la Fiorentina dopo un contatto tra Criscito e Chiesa in area

52' - Una grande notizia per le due squadre: l'Inter è passata in vantaggio sull'Empoli con un gol di Keita

51' - Milenkovic! Grande azione del serbo che recupera palla alto e poi calcia con il destro. Blocca facilmente Radu ma la sua azione infiamma il Franchi

49' - Pericoloso il Genoa con un cross dalla destra di Pandev colpito da Kouamè in anticipo su Milenkovic. Il serbo però gli resta vicino e impedisce all'attaccante rossoblu di colpire bene il pallone

47' - Grande giocata di Muriel che si libera di Romero e serve Chiesa al limite dell'area. Controllo non perfetto di Chiesa che viene fermato in area da Criscito

45' - Riparte la sfida al Franchi! Questa volta è il Genoa a battere il calcio d'inizio

--- IINTERVALLO ---

45' +3' - Nulla di fatto dal corner. Doppio fischio di Orsato e squadre che vanno negli spogliatoi

45' +2' - Muriel! Sponda di testa di Pezzella e palla che finisce sul petto del colombiano: stop e tiro veloce, deviato in alto

45' +1' - Gerson ferma bene un potenziale contropiede del Genoa, e poi guadagna fallo sulla trequarti commesso da Pandev

45' - Assegnati 2 minuti di recupero

43' - Possesso palla prolungato della Fiorentina. I viola tornano dall'area avversaria fino a Lafont, con il pubblico che rumoreggia

41' - Lafont rischia tantissimo regalando palla a Bessa sul disimpegno in area. Per fortuna il Genoa non riesce a sfruttare l'azione, ma che spavento per la Fiorentina

40' - Regna sempre la tensione al Franchi. Nessuna vera azione pericolosa da parte delle due squadre in questi 40 minuti

38' - Intervento duro di Romero su Chiesa. Il centrale difensivo ha però la peggio e resta a terra qualche secondo prima di rialzarsi

36' - Cross di Chiesa dalla sinistra che sembrava nettamente deviato, anche se Orsato non ravvisa il tocco e dà la rimessa dal fondo al Genoa. Chiesa però sta meglio ed è già una buona notizia

35' - Dal calcio d'angolo ci prova al volo Criscito: pallone in curva

35' - Para Lafont di stinco! Punizione tesa di Miguel Veloso solo sfiorata dalla testa di Biraghi: il portiere francese ci mette il piede e salva i viola

34' - Mentre il Franchi trattiene il respiro per le condizioni di Chiesa, Veretout commette fallo su Kouamè sulla trequarti. Punizione pericolosa per il Genoa

32' - Rientra in campo Chiesa, mentre è il Genoa a gestire il pallone

31' - Si rialza Chiesa che esce sulle proprie gambe ma ancora zoppica. Vedremo se riuscirà a continuare

30' - Resta a terra Federico Chiesa, che si tocca il polpaccio destro. Possibili brutte notizie per la Fiorentina

29' - Provano la combinazione al limite dell'area Muriel e Chiesa. I due talenti vengono fermati dopo quattro passaggi nello stretto

27' - Tiro di Chiesa dalla distanza: il 25 si gira bene col destro ma la distanza era troppa, blocca facilmente Radu

25' - Torna a gestire palla dalla difesa dalla Fiorentina, mentre sul Franchi si abbatte un diluvio copioso

23' - Un'azione bellissima di Muriel che ne salta 3 e si porta sulla destra. Il suo cross poi però non trova nessuno in area: rinvia il Genoa

22' - Punizione calciata in area da Miguel Veloso ma Edimilson respinge con la testa

21' - Giallo per Gerson, costretto ad entrare malamente per fermare Pandev dopo un brutto pallone perso da Benassi

19' - Una notizia importante dal campo di Cagliari. I padroni di casa sono passati in vantaggio: in questo momento alla Fiorentina basterebbe perdere con un solo gol di scarto per essere salvo anche in caso di vittoria dell'Empoli

17' - Ancora una fase di gioco piuttosto confusa dopo qualche minuto in cui la Fiorentina aveva aumentato la pressione. Sono tornate a sbagliare molto le due squadre

14' - Chiesa ne salta 3 in area ma Biraschi riesce a fermarlo in extremis guadagnando anche fallo nella propria area

13' - Gerson scucchiaia in area per Benassi ma Biraschi capisce tutto ed anticipa l'ex Torino. Buona occasione per la Fiorentina

12' - Per adesso vince la tensione al Franchi: le due squadre sbagliano molto e il gioco non decolla

10' - Tiro di Edimilson sugli sviluppi di un corner, ma la sua conclusione viene murata al limite dell'area. Poi Pandev conquista un fallo che permette al Genoa di ripartire

8' - Altro cross pericoloso di Benassi, ancora una volta fermato però da Radu in uscita. Il portiere poi travolge Criscito e rischia di perdere palla, ma riesce a tenerla

7' - Il gioco come prevedibile latita. Le due squadre si sfidano a centrocampo, dove Pezzella sta spesso colpendo di testa su Kouamè

5' - Prova la percussione in avanti Milenkovic, liberato da Veretout con un buon passaggio a centrocampo. Il serbo allarga poi a destra per Benassi che crossa di prima: blocca in uscita Radu

5' - Adesso è il Genoa a portarsi in avanti, respinto però dalla difesa della Fiorentina. Il pubblico si fa sentire

3' - La tensione è palpabile al Franchi, mentre la Fiorentina sembra aver approcciato bene la gara. I viola gestiscono palla dalla difesa

2' - Prime indicazioni tattiche dalla disposizione della Fiorentina. Ad agire da regista è Gerson, mentre per Benassi si prospetta una partita da esterno di destra

1' - Muriel! Subito occasione Fiorentina, con un colpo al volo del colombiano su lancio dalla difesa. Bella giocata di Muriel, che però centra Radu che blocca al petto

0' - Via! Si parte al Franchi! Primo pallone toccato dalla Fiorentina

20.29 - Dopo aver atteso la perfetta contemporaneità con Milano, le due squadre entrano in campo in questo momento

20.25 - Una presenza che non può passare inosservata. Nella tribuna del Franchi, per la partita di stasera contro il Genoa, c'è anche Joe Barone manager dei New York Cosmos e braccio destro di Rocco Commisso. CLICCA QUI per la foto

20.16 - Prima del match ha parlato il capitano viola German Pezzella, che ha detto: "E' una partita importantissima, dobbiamo dare il massimo. Abbiamo lavorato molto in questa settimana per questa serata".

Ci siamo: il fatidico giorno è arrivato. Un giorno al quale nè Fiorentina nè tantomeno il Genoa volevano arrivare ma tant'è, al Franchi di Firenze stasera ci si gioca la permanenza in Serie A. Con un occhio a quello che succederà a Milano, dove l'Empoli cerca punti contro un'Inter in corsa Champions, Fiorentina e Genoa si sfidano per l'ultima partita di questo campionato che si annuncia al cardiopalma. Da un Franchi gremito, FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della gara: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Gerson, Muriel, Chiesa.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Kouame, Pandev.