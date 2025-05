De La Fuente addio. Il possibile casting per il successore alla guida della femminile

vedi letture

Partito il tam tam per capire chi sarà il sostituto del tecnico argentino

È arrivato come un fulmine a ciel sereno ma non è una notizia che sorprende più di tanto l’ambiente. Dopo due stagioni la Fiorentina si separa ufficialmente dall'allenatore Sebastian De La Fuente. L’ex tecnico di Inter e Como dunque non sarà più alla guida di Severini e compagne per la prossima stagione. Dunque la Fiorentina Femminile è alla ricerca di un nuovo allenatore (o allenatrice). Vediamo quali sono al momento i possibili candidati alla panchina lasciata libera dal sudamericano.

Il primo della lista è Alessandro Spugna – che è anche quello maggiormente indiziato -. L’allenatore della Roma lascerà la Capitale dopo la finale di Coppa Italia a prescindere dal risultato finale per prendere la via del capoluogo toscano. Le voci di un interessamento da parte del club gigliato nei confronti dell’ex Empoli e Juventus Primavera Femminile, sono già partite alcuni mesi fa, quando i rumors attorno all’ambiente giallorosso davano per quasi certo l’addio a causa di alcuni problemi di gestione all’interno dello spogliatoio. La figura di Spugna incontrerebbe anche l’approvazione dei supporters viola che non direbbero di no ad un tecnico con una vasta esperienza in termini di partite ma anche di trofei avendo vinto due scudetti, una Coppa Italia (o forse due se dovesse vincere oggi), due Supercoppe e, infine, due edizioni del Torneo di Viareggio Femminile ai tempi della Juventus Primavera.

L’altro possibile candidato porta il nome di Fabio Ulderici, ex tecnico dell’Empoli Ladies e oggi in forza al Chievoverona Women in Serie B Femminile. Un nome che non eccita la piazza per via del fatto che in Serie A ha disputato solo un’annata e mezza alla guida di una compagine che è riuscito in entrambi i casi a salvare ma senza darle una vera impronta di gioco. Dopo lo scioglimento della squadra femminile da parte del club toscano, ha trovato collocazione prima al Parma (dove viene esonerato dopo otto giornate di campionato) e in seguito al Chievo in Serie B dov’è tutt’ora. Con le clivensi ha raggiunto una salvezza nella serie cadetta senza mai però andare a lottare per il vertice della classifica. Un suo eventuale approdo in viola comporterebbe un downgrade dell’apparato femminile gigliato. Cosa che non lascerebbe indifferenti i tifosi.

La terza via porta ad un tecnico con esperienza dal calcio maschile con la Fiorentina che seguirebbe gli esempi della Lazio e della Juventus. Questa tuttavia sembrerebbe la pista meno battuta per via del fatto che un vero candidato in orbita viola non esiste. Dopo la fine del rapporto con Patrizia Panico si è parlato con insistenza della possibilità di affidare la squadra femminile a Renato Buso – coach che ha già allenato in passato la Fiorentina Primavera maschile con ottimi risultati -, ma poi è invece arrivato De La Fuente. Nei mesi scorsi è circolata la voce di un possibile ritorno a Firenze di Emiliano Bigica ma con la Primavera solidamente nelle mani di Galloppa, all’attuale allenatore dell’under 20 del Sassuolo sarebbe stato proposto di guidare la squadra femminile. Possibilità scemata anch’essa con la smentita di un ritorno di Bigica in viola visti i buoni risultati che sta ottenendo a Sassuolo.

Per ora siamo nel campo delle ipotesi ma è ufficialmente partito il tam tam mediatico per capire chi guiderà le ragazze viola per la prossima stagione. La Fiorentina si prenderà tutto il tempo necessario per ponderare le proprie decisioni in vista anche di un’eventuale miglioramento del piazzamento in classifica. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare solamente nel mese di luglio, all’alba della stagione sportiva 2025/2026 nella quale l’obiettivo del club gigliato sarà quello di migliorarsi aspettando anche quelle che saranno le decisioni sul mercato.