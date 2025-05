Fiorentina, il programma di oggi alla vigilia del match contro il Bologna

Giornata di vigilia per la Fiorentina che, reduce dalla sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Venezia, domani affronterà al Franchi, ultima partita casalinga della stagione, il Bologna del grande ex Vincenzo Italiano. Ieri ha parlato in conferenza stampa Raffaele Palladino (QUI le sue parole) mentre oggi Ranieri e compagni scenderanno in campo al Viola Park. Occhi puntati ovviamente soprattutto su Gudmundsson e Kean, entrambi in dubbio per la sfida contro i felsinei.