Fiorentina-Bologna, oltre 21mila tifosi: per l'Europa, la maglia nuova e l'ex

vedi letture

Dopo la sconfitta con il Venezia c'è un po' di delusione nei tifosi viola che aspettavano la sfida con il Bologna di domani come una sfida in chiave Champions che per i viola invece è ormai compromessa. Ma il fatto che questa sia l'ultima gara di campionato al Franchi, una piccola speranza di riacciuffare una posizione nella griglia per Europa in caso di vittoria e il ritorno da avversario dell'ex tecnico Vincenzo Italiano fresco di trofeo hanno comunque convinto 21mila tifosi ad assicurarsi il biglietto (per chi non fosse già abbonato, mentre 300 sono tifosi rossoblù).

Inoltre i tifosi potranno vedere per la prima volta indossata dalla squadra la maglia della prossima stagione, svelata proprio oggi dal club. Insomma al Franchi le emozioni non mancheranno.