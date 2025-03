Fiorentina, continuano gli allenamenti al Viola Park verso la ripresa del campionato

vedi letture

Prosegue la sosta per le nazionali e la Fiorentina continua la lenta marcia d'avvicinamento al match contro l'Atalanta, fissato per domenica 30 marzo alle ore 15 al Franchi. La squadra di Palladino in questi giorni ha lavorato a ranghi ridotti, privata dei giocatori partiti per gli impegni con la rispettiva nazionale, come continuerà a fare oggi al Viola Park in vista del rovente finale di stagione.