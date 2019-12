FIORENTINA-CITTADELLA 2-0, Rivivi il LIVE di FV!

50' - Non succede più niente: la Fiorentina batte 2-0 il Cittadella e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà l'Atalanta a gennaio

48' - Giallo per Pulgar per fallo a centrocampo

45' - Assegnati 5' di recupero tra le polemiche del pubblico di casa, piuttosto infreddolito

44' - Angolo per il Cittadella: esce in presa alta Terracciano, tra i migliori della serata

37' - Ultimo cambio viola: fuori un dolorante Dalbert, si rivede in campo Terzic

35' - Terracciano c'è! Il portiere si distende sulla sua destra e mette in angolo un bel pallone su colpo di testa di Proia

34' - Bella pedata di Dalbert sul diretto avversario e punizione pericolosa in favore degli ospiti: nulla di fatto con la difesa viola che salva tutto

33' - Ultimo cambio del Cittadella: fuori Bussaglia e dentro Rosafio

30' - Secondo cambio per la Fiorentina: dentro Caceres e fuori Ghezzal

28' - Due cambi per il Cittadella: dentro Diaw e D'Urso, fuori Celar e Luppi

24' - Ancora un'occasione da gol per la Fiorentina che sfiora il 3-0 stavolta con Castrovilli: bella palla recuperata da Vlahovic, che si fa 30 metri palla al piede e serve il solissimo mediano sulla sinistra: intervento prodigioso in uscita di Maniero che salva la sua porta

19' - Giallo per Ranieri e punizione dal limite dell'area per il Cittadella dopo un pallne perso da Castrovilli: grande risposta di Terracciano sul tiro velenoso di Iori

17' - Grossa chance per il 3-0 dei viola con Vlahovic: palla di Ghezzal dalla destra, rovesciata in area piccola del serbo e palla di poco alta sopra la traversa. Il classe 2000 si prende comunque gli applausi dei 6.000 spettatori del Franchi.

15' - Si fa vedere anche il Cittadella con un tiro per vie centrali di Perticone neutralizzato a terra da Terracciano. Su ribaltamento di fronte, tiro a giro di Ghezzal non troppo lontano dal palo

10' - Fiorentina che adesso preme alla ricerca del gol della sicurezza, nonostante l'inferiorità numerica

7' - GOOOOOL!!! IL RADDOPPIO VIOLA! BENASSI! Azione dalla destra di Lirola che dà un bel pallone in profondità per Ghezzal che è bravo a vedere solo al centro dell'area Benassi che indisturbato colpisce di prima intenzione e mette alle spalle di Maniero: 2-0!

5' - Chance viola per il 2-0: discesa di Dalbert per Vlahovic che viene anticipato all'ultimo in area piccola dalla difesa del Cittadella

4' - Si fa male Ventola nel Cittadella: gioco interrotto qualche minuto per sincerarsi delle sue condizioni

1' - Inizia il secondo tempo: si riparte dall'1-0 in favore della Fiorentina

=== INTERVALLO ===

47' - Finisce qui il primo tempo: Fiorentina avanti 1-0 sul Cittadella grazie a Benassi

45' - Assegnati 2' di recupero

43' - Cittadella che prova il forcing finale in questo primo tempo per arrivare al pareggio

39' - Giallo per Iori che ha steso Benassi sulla destra in azione di contropiede

37' - Il Cittadella fallisce una ghiotta occasione per pareggiare: contropiede di Panico recapitatagli dopo un errore in uscita di Pulgar, diagonale del numero 11 del Cittadella e palla fuori di poco

30' - Montella corre ai ripari dopo il rosso a Venuti: in campo Pol Lirola, ritorna in panchina Riccardo Sottil, che sbraccia platealmente davanti alla panchina

27' - La Fiorentina resta in 10: espulso Lorenzo Venuti per fallo da ultimo uomo su Celar, lanciato in contropiede. Fiorentina che giocherà dunque buona parte della partita in inferiorità numerica

26' - Ancora una chance per la Fiorentina, sempre con Sottil che di prima spara alto sopra la traversa

23' - Bella occasione subito per andare al raddoppio per la Fiorentina, che pesca Sottil in area del Cittadella: l'esterno non aggancia e si fa recuperare

21' - GOOOOOLLL!!! BENASSI!!! Fiorentina in vantaggio con il numero 24! Palla di Sottil che dopo averla persa, la strappa all'avversario, la mette al centro dalla sinistra e Benassi in inserimento spinge in rete alle spalle di Maniero: 1-0 viola!

18' - Bella palla di Venuti che dalla destra mette al centro per la testa di Vlahovic che la impatta malissimo rendendo nullo il suo intrvento

16' - Replica adesso il Cittadella con un cross dalla sinistra, palla messa in corner da Milenkovic

13' - Occasionissima per Ghezzal che mette alto sopra la traversa da ottima posizione dopo un traversone dalla sinistra

10' - Giallo per Bussaglia per fallo su Dalbert lanciato in contropiede

9' - La Fiorentina ora preme alla ricerca del vantaggio dopo il doppio spavento iniziale

7' - Risponde la Viola con una discesa di Castrovilli sulla sinistra, palla per Sottil che mette al centro: Maniero respinge in angolo

4' - Ancora veneti pericolosi con un corner battuto corto, tiro di prima di Ventola che finisce di poco alto sopra la traversa

2' - Subito Cittadella molto pericoloso con un tiro di Bussaglia che va alla conclusione dalla distanza: paratissima di Terracciano in angolo

1' - Inizia la partita! La squadra viola attacca verso la Curva Fiesole. Forza ragazzi!

0' - Squadre in campo! Fiorentina con la maglia, i pantaloncini e i calzettoni viola, Cittadella con il completo bianco

Quarto turno di Coppa Italia per la Fiorentina che dopo tre sconfitte consecutive in campionato con Cagliari, Verona e Lecce questa sera prova a riscattarsi nella coppa nazionale contro la rivelazione Cittadella, quarto in classifica in Serie B e reduce da sei risultati utili consecutivi. Sotto gli occhi di Rocco Commisso, la squadra di Montella (che si gioca una fetta importante della sua panchina) proverà a regalare al presidente la sua prima vittoria allo stadio Franchi davanti a circa 6.000 spettatori e con un undici infarcito di riserve, complici le assenze per infortunio e i giocatori tenuti a riposo in vista della sfida di Torino di domenica prossima.

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cittadella, in campo alle ore 21:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Vlahovic, Sottil. All. Montella.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Mora, Perticone, Camigliano, Ventola; Bussaglia, Iori, Proia; Luppi; Panico, Celar. All. Venturato.

Arbitro: sig. Pezzuto di Lecce.

Assistenti: Raspollini-Scarpa.

IV uomo: Porntera.