FIORENTINA CAMP, Ieri la chiusura, soddisfazione del club

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, LUNEDÌ AL VIA, TRA I CONVOCATI TANTI GIOVANI Lunedì la Fiorentina torna al lavoro con tante incognite. Assenti i giocatori impegnati con le Nazionali a fine campionato, da Milenkovic e Barak già usciti dall'Europeo fino a Quarta e Gonzalez ancora in corsa con la Coppa America, passando per... Lunedì la Fiorentina torna al lavoro con tante incognite. Assenti i giocatori impegnati con le Nazionali a fine campionato, da Milenkovic e Barak già usciti dall'Europeo fino a Quarta e Gonzalez ancora in corsa con la Coppa America, passando per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi