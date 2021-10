FIORENTINA-CAGLIARI 3-0, Rivivi il LIVE di FV!

16.55 - Con la partita finisce qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

16.53 - Tre punti importantissimi per la Fiorentina che gioca una partita perfetta e schianta il Cagliari 3-0. Reti di Biraghi, Nico Gonzalez e Vlahovic.

90' +3' - Nient'altro da raccontare al Franchi: FINISCE QUI!

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

89' - Botta di Grassi a Milenkovic, il difensore resta un po' a terra poi sembra essersi ripreso completamente.

85' - Callejon! Azione pregevole della Fiorentina con Nico Gonzalez che mette un cross al bacio per lo spagnolo, il quale però colpisce di testa un po' sbilanciato e spara alto da distanza ravvicinata.

82' - Ultimi cambi per la Fiorentina: fuori Torreira e Bonaventura, dentro Amrabat e Duncan.

79' - Terracciano anticipa in uscita bassa Joao Pedro e fa suo il pallone.

77' - Partita che a questo punto ha poco altro da dire: la Fiorentina gioca sul velluto, il Cagliari è ko.

74' - Tutti in piedi per Riccardo Saponara al Franchi: al suo posto entra Callejon.

72' - Vlahovic ci prova in rovesciata! Carboni però si oppone, poi l'attaccante ci riprova da terra ma spara alto.

71' - Cambio nel Cagliari: problema fisico per Nandez, deve lasciare il campo a Obert.

70' - Sul coro "Chi non salta è bianconero" saltano tutti al Franchi. Partita che a meno di clamorosi eventi è in ghiaccio per la Fiorentina.

67' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Maleh e Biraghi, entrano Terzic e Castrovilli.

65' - Maleh gestisce male un contropiede molto pericoloso, non passa il pallone e alla fine viene fermato. Anche se il pallone resta della Fiorentina.

60' - All'ora di gioco la Fiorentina sta giocando una partita perfetta. Cagliari fin qui non pervenuto, vediamo se la squadra di Mazzarri troverà le forze per reagire.

58' - Triplo cambio nel Cagliari: fuori Zappa per Pereiro, dentro Grassi per Deiola e spazio anche a Pavoletti al posto di Keita.

57' - Ancora Vlahovic su punizione! Questa volta non trova lo specchio per un soffio, ma Cragno era battuto.

53' - Fiorentina che ora gioca con leggerezza. Anche perché il Cagliari sembra aver subito il colpo.

49' - Una punizione pazzesca dell'attaccante serbo, che con il mancino supera la barriera, centra l'angolino e fa 3-0. Applausi dal Franchi che però non si lascia andare ad un boato come al solito. Molto bello però l'abbraccio di tutta la squadra con Vlahovic.

49' - GOOOOOOLLL!!! GOOOLLL!! CHE GOL HA FATTO VLAHOVIC!

47' - Nico Gonzalez guadagna un'ottima punizione dopo una bella uscita corale della squadra. Giallo per Marin che ha steso l'argentino.

46' - Cagliari che sembra partito con un altro piglio. Nico però è attento e copre su un cambio di gioco per Nandez.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio per i due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-0.

45' +2' - Altra grande azione di Vlahovic che a centrocampo va via a due giocatori poi serve l'inserimento in area di Nico: palla leggermente lunga, Cragno riesce ad anticipare l'argentino.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Maleh! Gran tiro dalla distanza che esce pochissimo: la Fiorentina ora vola sulle ali dell'entusiasmo.

44' - IL GOL È BUONO! Fiorentina sul 2-0.

42' - Vlahovic lancia Saponara sul filo del fuorigioco, l'esterno si presenta davanti a Cragno e appoggia il pallone per Nico Gonzalez. Per l'argentino è un gioco da ragazzi segnare, ma la posizione di Saponara è sotto osservazione del VAR.

42' - GOOOOOOLLL!!! GOOOOLLL!!! SEGNA NICO, MA VA VALUTATA LA POSIZIONE DI SAPONARA!

40' - Altra azione incredibile di Nico Gonzalez che si lancia, dribbla in area e serve al centro: Vlahovic di tacco allunga per Saponara ma Zappa riesce a chiuderlo all'ultimo.

39' - Maleh! Calcia dal limite in contropiede, ma il tiro gli viene toccato da Zappa. Palla controllata da Cragno.

38' - PALO CLAMOROSO DI SAPONARA! Un destro a giro meraviglioso dalla sinistra: Cragno può solo pregare ma il pallone si schianta sul palo. Si dispera Saponara.

37' - Nandez colpisce di testa in area ma spara molto alto, Terracciano controlla con lo sguardo.

35' - Saponara sta giocando un grandissimo primo tempo, con tocchi di fino e giocate pregevoli. L'esterno fin qui tra i migliori in campo.

33' - Martinez Quarta stacca tutto solo in area ma non riesce a fare sponda in maniera adeguata. Allontana la difesa del Cagliari.

32' - Nico Gonzalez! Ancora ad un passo dal gol, questa volta di testa su un cross al bacio di Saponara: Nico anticipa tutti ma non trova lo specchio.

30' - Saponara viene murato al limite dell'area dopo esser stato liberato da Bonaventura, poi Maleh non riesce ad arrivare su un cross di Venuti.

28' - Fiorentina che dopo il gol ha un po' abbassato il ritmo, anche se controlla stabilmente il pallone.

24' - Cambio nel Cagliari: Caceres accusa un problema fisico ed è costretto a lasciare il campo, tra gli applausi, a Bellanova.

21' - Scene al limite del surreale al Franchi, dove Vlahovic lascia il rigore a Biraghi. Nico spinge perché tiri l'attaccante ma è già stata presa la decisione: Biraghi va sul dischetto e batte un rigore perfetto. La Fiorentina è avanti al Franchi.

21' - GOOOOOLLL!! GOOOLLL!!! BIRAGHI NON SBAGLIA: È 1-0 PER LA FIORENTINA!

21' - Sul dischetto non va Vlahovic, ma Biraghi!

20' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! E giallo per Keita, che ha toccato il pallone con un braccio.

19' - ARBITRO AL VAR! Viene controllato un possibile rigore per fallo di mano per la Fiorentina.

18' - Ancora in avanti la Fiorentina prima con un'azione pregevole chiusa da un cross di Vlahovic, poi con un batti e ribatti in area sul corner.

15' - Martinez Quarta! Ancora vicina al gol la Fiorentina, con il difensore che impatta a centro area il pallone, non trovando di poco lo specchio della porta.

14' - Applausi al Franchi: è passato il minuto numero 13, il minuto di Davide Astori.

13' - Grande giocata di Spaonara che prima recupera palla, poi dopo un uno-due con Vlahovic viene steso da Caceres con un pestone. L'arbitro decide che non è un intervento da giallo, ma la punizione è ghiotta.

10' - Nico Gonzalez ad un passo dal gol! Vlahovic lotta in area, il pallone finisce a Bonaventura che appoggia a Nico: destro di prima che esce di un centimetro a Cragno battuto! La più grande occasione da gol del match.

8' - Pericoloso cross con l'esterno di Nandez per Keita, anticipato per un pelo di testa da Quarta. Poi Maleh subisce fallo da Joao Pedro.

5' - Ritmi sempre alti anche se da qualche minuto si gioca soprattutto a centrocampo. Fischiato un fallo a Quarta per un intervento duro su Joao Pedro.

2' - Nandez! Che inizio al Franchi... Sul ribaltamento di fronte l'uruguaiano prova il destro da lontano: conclusione centrale, blocca al corpo Terracciano.

2' - Sul corner alla fine è Bonaventura a crossare teso: Cragno blocca il pallone.

1' - Saponara! Prova a far venire giù il Franchi! Prende palla sulla trequarti dopo uno scambio con Vlahovic, improvvisamente calcia: Cragno è un po' fuori dai pali ma in extremis riesce a mettere in corner.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in divisa viola. Cagliari invece in bianco.

La Fiorentina per ripartire dopo le sconfitte contro Napoli e Venezia, il Cagliari per dare continuità alla prima vittoria in campionato. Al Franchi ci sono in palio punti importantissimi per due squadre che ancora devono capire cosa vogliono fare da grandi. In mezzo alla questione Vlahovic, per la Fiorentina non è stata una settimana semplice ma l'occasione è ghiotta per dare un calcio alle critiche e ai mugugni. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni del match: restate con noi!

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Caceres, Ceppitelli, Carboni, Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis, Joao Pedro, Keita.