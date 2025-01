FIORENTINA, Allenamento-conferenza: programma di oggi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Meno due alla sfida con la Lazio. La Fiorentina continua a preparare al Viola Park la delicata trasferta di Roma, in programma domenica sera alle 20:45, quando cercheranno di svoltare da questo momento negativo e ritrovare il sorriso, magari con qualche punto in più in classifica. La preparazione alla gara continua oggi con l'allenamento al centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove poi parlerà Raffaele Palladino: il tecnico prenderà la parola in conferenza stampa dal Wind3 Media Center del Viola Park, alle 15:30.