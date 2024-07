FIORENTINA, Alle 17:00 porte aperte al Viola Park

Dopo la giornata di riposo concessa ieri, dove tanti giocatori hanno colto l'occasione per una giornata di relax al mare, e l'allenamento a porte chiuse di questa mattina, il Viola Park riapre i propri cancelli per la seduta pomeridiana. Dalle 17:00 i tifosi viola potranno accedere al centro sportivo per l'allenamento in programma a partire alle ore 18:00, che Radio FirenzeViola vi racconterà in diretta.